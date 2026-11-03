Москва3 ноя Вести.Семье необходимо заниматься финансовым планированием при рассмотрении вопроса об оформлении ипотечного кредита и учитывать то, что прежний комфортный уровень жизни должен сохраняться. Оптимальная долговая нагрузка может составлять 30-50% от количества доходов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Он отметил, что Банк России внимательно следит, чтобы показатель долговой нагрузки не превышал предельного уровня.

Здесь лучше все-таки говорить про два фактора. Первый – достаточно формальный, это 30-50% [долговой нагрузки], не более. И за этим достаточно внимательно смотрит Банк России, который издает нормативы по предельно допустимой долговой нагрузке по соотношению платеж-доход и так далее сказал эксперт

Также Цыганов уточнил, что при оформлении ипотеки не должно случиться катастрофического снижения уровня жизни.

Второе - нужно смотреть на ту сумму денег, которая остается в абсолютной величине. Потому что есть прожиточный минимум, есть понимание комфортности жизни. И если объединить эти два условия, то для семьи не должно случиться катастрофического снижения уровня жизни. Уровень жизни привычный должен поддерживаться. И если что-то привыкли откладывать, а в дальнейшем эти деньги будут идти на погашение ипотечного кредита, то в этом случае все сделано правильно, и ипотечная квартира будет приносить удовольствие добавил он

Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ и Республика Ингушетия возглавили рейтинг регионов по соотношению зарплат и ипотечных платежей. Эксперты соотнесли сумму среднего ипотечного платежа и среднюю заработную плату двух работающих в регионе граждан.