Стали известны регионы, где жителям проще выплачивать ипотеку Легче всего выплачивать ипотеку жителям Чукотки и Ингушетии

Москва2 ноя Вести.Рейтинг регионов РФ по соотношению зарплат и ипотечных платежей возглавляют Чукотский автономный округ и Республика Ингушетия, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Эксперты соотнесли сумму среднего ипотечного платежа и среднюю заработную плату двух работающих в регионе граждан.

Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где отношение средней заработной платы двух работающих к среднему ипотечному платежу составляет 20,1%. На второй строчке разместилась Ингушетия с результатом 22,9%. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 23% отношения средней зарплаты к платежу по ипотеке написали в агентстве

Обе столицы оказались значительно ниже первой десятки: Москва с отношением в 36,7% от средней московской зарплаты двух работающих оказалась на 16-м месте, Санкт-Петербург занял 24-е с результатом 39,2%.

Замыкает рейтинг Дагестан, где ежемесячный платеж по ипотеке составляет 90% от двух средних зарплат в регионе. В Калмыкии отношение платежа к зарплате составляет 82%. Еще в трех регионах платеж по ипотеке превышает 60% зарплаты двух работающих – это Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Крым.