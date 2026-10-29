Чукотка стала единственным регионом с доходами выше 250 тыс. рублей на человека

Назван регион России, где доход на человека превышает 250 тысяч рублей Чукотка стала единственным регионом с доходами выше 250 тыс. рублей на человека

Москва29 окт Вести.Чукотка стала единственным регионом России, где среднедушевые денежные доходы во втором квартале 2026 года превысили показатель в 250 тысяч рублей в месяц, пишет РБК.

Согласно данным Росстата, они составили 251 866 рублей.

На втором месте в этом рейтинге оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (192 175), на третьем – Ненецкий автономный округ (165 830). Москва, согласно статистике, на четвертом месте (161 213 рублей).

Чукотский автономный округ стал единственным регионом России, где среднедушевые денежные доходы во втором квартале 2026 года превысили 250 тыс. руб. в месяц говорится в публикации

Самые низкие значения среди регионов, представленных в таблице, зафиксированы в Ингушетии (29 128), Карачаево-Черкесии (35 192) и Туве (38 139 рублей).

При этом отмечается, что в среднем по России среднедушевые денежные доходы во втором квартале этого года составили 76 716 рублей в месяц.