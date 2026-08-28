Москва28 авг Вести.Для увеличения частного домостроения в РФ необходимо решить два вопроса – наличие земельного фонда в густонаселенных районах, а также создание инфраструктуры. Об этом ИС "Вести" рассказала юрист в сфере управления недвижимостью и ЖКХ Ольга Волкова.

Она добавила, что без коммуникаций любая бесплатная земля превращается в болото.

Бесплатная земля без коммуникаций превращается в болото. … [Увеличение строительства частного имущества упирается в] два ключевых вопроса. Первое - это наличие самого земельного фонда и особенно в густонаселенных центральных районах. А второе - это инфраструктура, потому что без дорог, без электричества, без социальных объектов, таких как школы, больницы, бесплатная земля останется просто формальностью рассказал Волкова

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти обсуждают вопрос бесплатного предоставления земли для частных домов. Условием будет строительство дома за три года.