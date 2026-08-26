Москва26 авг Вести.Российские власти обсуждают возможность предоставления земли для частных домов бесплатно при условии их строительства за три года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в Национальном центре "Россия".

Будем более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в ИЖС. Это непростая задача. Мы за последние годы строим такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки. Новый виток развития требует от нас неординарных мер. Мы готовим сейчас анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков. Мы вообще рассматриваем возможность дать людям, кто хотят, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом. На такие меры мы готовы заявил он

Ранее Хуснуллин заявил, что корректировать условия предоставления "Семейной ипотеки" до 1 октября 2026 года было бы рискованно, поскольку последствия перерасчета пока трудно спрогнозировать.