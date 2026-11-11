Москва11 ноя Вести.В России планируют сохранить и развивать сети проводного радио. Часть россиян готова установить радиоточку дома, поскольку такой способ оповещения меньше зависит от кибератак, сотовой связи и электроснабжения, следует из опроса KP.RU.

Согласно опросу, 39% респондентов заявили, что готовы провести радиоточку в квартире. Многие из них считают такой формат удобным и полезным. Участники опроса вспоминали, что раньше радио часто стояло на кухне, позволяло узнавать новости без телефонов и смартфонов, а также слушать передачи, концерты и спектакли. Некоторые отметили, что были бы рады возвращению радиоточек и готовы подключить их, поскольку, по их мнению, с радио дома становится "веселее", а появление дополнительных возможностей лучше, чем их исчезновение.

Еще 11% опрошенных сообщили, что не отказывались от радиоточки и она до сих пор есть у них в квартире.

При этом 48% участников опроса заявили, что радиоточка им не нужна. По их словам, они давно отказались от проводного радио и не планируют подключать его снова, поскольку не слушают радио и считают такой канал информации неудобным. Некоторые респонденты отметили, что отказались от радиоточек еще около 20 лет назад, так как ими никто не пользовался.

Оставшиеся 2% выбрали вариант ответа "другое".

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