Москва11 нояВести.В России намерены развивать сети проводного радиовещания, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект Стратегии развития отрасли связи от Минцифры.
Критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещенияотмечает газета
Предложение включить в Стратегию меры по сохранению и развитию таких сетей в многоквартирных домах внесла компания "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО). В многоквартирных домах проживает 70% российского населения.
Кроме того, Минцифры подчеркивает преимущества проводного радио, среди которых адресность доставки сигнала, энергонезависимость и высокая степень защищенности от кибератак.
По мнению основателя компании "Интернет-Розыск" Игоря Бедерова, решение сохранить проводное радиовещание в обновленной Стратегии - прагматичный шаг с точки зрения государственной безопасности.
Радиоточка работает даже при блэкауте: питание поступает по тому же проводу, что и сигнал. В случае перегрузки мобильной сети именно радио и уличные системы оповещения помогут предупредить людей об опасности и вывести их из опасной зоны, подчеркнул Бедеров.
Британская корпорация BBC разработала план радиовещания на случай масштабного сбоя в работе национальной инфраструктуры, вызванного атакой или природной катастрофой.
Власти готовятся к чрезвычайной ситуации под кодовым названием "Черное небо": такой сценарий предполагает массовое отключение электро- и водоснабжения, а также прерывание работы средств связи и закрытие магазинов.
Для информирования населения в подобных условиях начнет работу аварийная радиостудия со штатом до 100 сотрудников.