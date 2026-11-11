В России продолжат развивать проводное радиовещание "Известия": в России намерены развивать проводное радиовещание

Москва11 ноя Вести.В России намерены развивать сети проводного радиовещания, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект Стратегии развития отрасли связи от Минцифры.

Критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещения отмечает газета

Предложение включить в Стратегию меры по сохранению и развитию таких сетей в многоквартирных домах внесла компания "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО). В многоквартирных домах проживает 70% российского населения.

Кроме того, Минцифры подчеркивает преимущества проводного радио, среди которых адресность доставки сигнала, энергонезависимость и высокая степень защищенности от кибератак.

По мнению основателя компании "Интернет-Розыск" Игоря Бедерова, решение сохранить проводное радиовещание в обновленной Стратегии - прагматичный шаг с точки зрения государственной безопасности.

Радиоточка работает даже при блэкауте: питание поступает по тому же проводу, что и сигнал. В случае перегрузки мобильной сети именно радио и уличные системы оповещения помогут предупредить людей об опасности и вывести их из опасной зоны, подчеркнул Бедеров.

Британская корпорация BBC разработала план радиовещания на случай масштабного сбоя в работе национальной инфраструктуры, вызванного атакой или природной катастрофой.

Власти готовятся к чрезвычайной ситуации под кодовым названием "Черное небо": такой сценарий предполагает массовое отключение электро- и водоснабжения, а также прерывание работы средств связи и закрытие магазинов.

Для информирования населения в подобных условиях начнет работу аварийная радиостудия со штатом до 100 сотрудников.