Forbes: Минцифры может ограничить трафик с зарубежных ресурсов в России

Forbes: россиянам могут ограничить зарубежный интернет-трафик Forbes: Минцифры может ограничить трафик с зарубежных ресурсов в России

Москва28 окт Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) рассматривает возможность направлять весь трафик от зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и вводить ограничения на его объем для российских пользователей, утверждает журнал Forbes.

Источник издания рассказал, что подобные меры могут быть включены в законопроект о масштабной реформе отрасли связи. Предполагается, что министерство получит право устанавливать лимиты на использование гражданами зарубежного трафика, а весь поток будет фильтроваться через ТСПУ.

Опрошенные журналом эксперты обратили внимание на технические препятствия для реализации возможной инициативы: разделение зарубежного и российского трафика в режиме реального времени представляет собой крайне сложную задачу, поскольку маршруты данных нередко пролегают через третьи страны.

Кроме этого, многие ресурсы и приложения используют защищенные протоколы и распределенные IP-адреса.

По данным технического эксперта RKS Global, мнение которого приводится в статье, большую долю зарубежного трафика российских пользователей формируют инструменты обхода замедлений и блокировок. Примерно треть зарубежного трафика приходится на обновления Android и iOS, магазины приложений и прочие сервисы.

Ранее газета "Ведомости" обратила внимание на то, что россияне все реже стали пользоваться мобильным интернетом.