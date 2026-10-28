Москва28 октВести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) рассматривает возможность направлять весь трафик от зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и вводить ограничения на его объем для российских пользователей, утверждает журнал Forbes.
Источник издания рассказал, что подобные меры могут быть включены в законопроект о масштабной реформе отрасли связи. Предполагается, что министерство получит право устанавливать лимиты на использование гражданами зарубежного трафика, а весь поток будет фильтроваться через ТСПУ.
Опрошенные журналом эксперты обратили внимание на технические препятствия для реализации возможной инициативы: разделение зарубежного и российского трафика в режиме реального времени представляет собой крайне сложную задачу, поскольку маршруты данных нередко пролегают через третьи страны.
Кроме этого, многие ресурсы и приложения используют защищенные протоколы и распределенные IP-адреса.
По данным технического эксперта RKS Global, мнение которого приводится в статье, большую долю зарубежного трафика российских пользователей формируют инструменты обхода замедлений и блокировок. Примерно треть зарубежного трафика приходится на обновления Android и iOS, магазины приложений и прочие сервисы.
Ранее газета "Ведомости" обратила внимание на то, что россияне все реже стали пользоваться мобильным интернетом.