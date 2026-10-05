Москва5 окт Вести.Минцифры России в настоящий момент разрабатывает единые правила включения интернет-ресурсов в белый список (перечень сайтов, которые работают при отключении мобильного интернета). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, есть три причины, которые привели к необходимости формализовать процедуру. Первая, уточнил он, заключается в большом количестве обращений представителей бизнес-кругов в Минцифры с жалобами на непонятный принцип отбора. Кроме того, источник указал на претензии Федеральной службы безопасности России к тому, что на сетях "белых" ресурсов размещаются VPN-сервисы и запрещенный контент.

Также, пишет РБК, у каждого оператора связи действует собственный белый список, в который они вносят в том числе своих партнеров и сервисы собственной экосистемы.

Другой собеседник издания подтвердил, что правила готовятся. При этом он обратил внимание, что документ с конкретными предложениями пока находится в процессе проработки.