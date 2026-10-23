Москва23 окт Вести.Новые поправки к закону "О связи" предполагают, что клиентов оператора связи, который прекращает свою работу, будут автоматически переводить на услуги другого провайдера. Об этом говорится в проекте, который разработало Минцифры РФ.

Текст поправок приводят "Известия". Механизм предполагает, что если компания закрывается, то ее нумерацию, частоты и договоры с абонентами передаются во временное управление другому оператору связи.

Механизм предполагает определение оператора, который будет обеспечивать непрерывность услуг связи. Такую компанию может определить сам оператор, прекращающий работу, либо за него это сделает уполномоченный государственный орган пояснили изданию в Минцифры

В ведомстве отметили, что новый порядок поможет обеспечить бесперебойность оказания услуг связи.