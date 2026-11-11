Москва11 ноя Вести.Минцифры обсуждает введение минимального ежегодного взноса операторов связи в резерв универсального обслуживания в размере 500 тысяч рублей, сообщает газета "Ведомости".

Сейчас компании отчисляют в фонд 2% доходов.

Минцифры может ввести минимальный размер обязательных отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) на уровне 500 тысяч рублей говорится в сообщении со ссылкой на источник, участвовавший в обсуждениях

В ведомстве подтвердили газете, что инициатива о минимальном ежегодном взносе прорабатывается, но окончательное решение пока не принято.

Реформа также предполагает три типа лицензий стоимостью 1 млн, 10 млн и 50 млн рублей в зависимости от масштаба бизнеса. Переходный период для переоформления лицензий и выполнения новых требований могут увеличить с одного года до двух.

Для виртуальных мобильных операторов рассматривают повышение отчислений в фонд с 2% до 4% выручки, ограничение работы с объектами критической информационной инфраструктуры и использования сетей двух инфраструктурных операторов в одном регионе. Также для их абонентов может появиться минимальный тариф в 250 рублей.

Средства фонда идут на подключение к интернету малых населенных пунктов. По данным Счетной палаты, в 2023-2025 годах операторы недоплатили туда 2,6 млрд рублей.

Эксперты считают, что минимальный взнос сильнее всего ударит по небольшим региональным провайдерам: им придется повышать тарифы или уходить из нерентабельных районов. Это может ускорить переход абонентов к федеральным операторам. При этом реформа может очистить рынок от компаний, не выполняющих требования законодательства и безопасности, а крупные игроки получат возможность усилить позиции в регионах.

Ранее сообщалось, что механизм исполнения указа о резервировании 10% мощностей дата-центров может обязать операторов при необходимости отключать неприоритетных клиентов, чтобы выделить резервные ресурсы сервисам из "белых списков".