Москва9 ноя Вести.Порядок реализации указа о резервировании 10% мощностей дата-центров может предусматривать обязанность операторов отключать неприоритетных клиентов, если это понадобится для предоставления резервных ресурсов сервисам из "белых списков". Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника IT-отрасли.

По данным источников, такая мера обсуждалась 6 ноября на совещании в Минцифры.

Согласно этой информации, на встрече рассматривалось применение указа президента от 2 ноября. Документ обязывает владельцев частных центров обработки данных (ЦОДов) зарезервировать 10% площадей и мощностей. Такой резерв необходимо сформировать в течение десяти дней после вступления указа в силу. Если специальная подкомиссия примет соответствующее решение, дата-центры должны будут предоставить зарезервированные мощности в течение суток.

Собеседники РБК рассказали, что при дефиците ресурсов ЦОДов операторам могут разрешить перераспределять оставшиеся мощности в пользу более приоритетных информационных систем. При этом отключение клиентов дата-центров может быть признано форс-мажором. Один из источников сообщил, что невыполнение требований может стать основанием для введения временного управления, эту информацию подтвердили еще два собеседника РБК.

Представитель Минцифры сообщил, что меры по реализации президентского указа сейчас находятся в проработке. По его словам, в ближайшее время при правительственной комиссии по цифровому развитию будет создана специальная подкомиссия по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Он также отметил, что все требования планируется формировать совместно с экспертами и участниками рынка.

Факт проведения совещания и его содержание подтвердил директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД (входящего в "Ростелеком") Дмитрий Панышев. Его компания принимала участие во встрече.