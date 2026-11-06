Москва6 ноя Вести.В США дата-центры скупают мощности электросетей на годы вперед, что вызывает недовольство промышленников и простых граждан. Об этом ИС "Вести" заявил автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

В тех же Штатах уже известны случаи, когда центры обработки данных напрямую подключаются к атомным электростанциям и выкупают электроэнергию на годы вперед. Что происходит на следующем шаге? На следующем шаге приходит, например, какой-нибудь промышленник и говорит: "Я хочу построить в вашем штате". И, конечно, для завода нужна мощность электрическая. Он идет к местным энергетикам, а ему местные энергетики говорят: "Нет, мы тебе не сможем дать ни в этом году новые мВт мощностей, ни в следующем, ни через десятилетие. Все мощности закуплены ЦОДом (центром обработки данных – прим. ред.) на ближайшие годы вперед