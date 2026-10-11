Аналитик Муртазин: операторы связи ориентируются на рост тарифов до 20% в год Муртазин объяснил, почему рост тарифов на связь сравнивают с ценами на ЖКХ

Москва11 окт Вести.Российские операторы связи ориентируются на негласный предел повышения тарифов в 20% в год, при этом фактический средний рост цен составляет около 12%. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, повышение тарифов на связь сопоставляют с ростом цен на ЖКХ и это позволяет обосновывать изменение стоимости услуг операторов.

У нас уже есть верхняя планка в виде роста цен на связь, не более 20% в год, ее нужно как-то обосновать. То есть 20%, естественно, нет, есть в среднем 12%. Вот привязка к ЖКХ – это хорошая история, когда можно просто показывать – смотрите, растут цены на ЖКХ, Телеком тоже растет. С декабря 2024-го года у нас планку в 20% ввели. Она неформальная, нигде не зафиксирована, но это то, что, собственно говоря, делают операторы, и тот же ФАС спокойно совершенно это позволяет делать. Хотя раньше даже на 7-8-10% ФАС заворачивал подъем тарифов объяснил Муртазин

Отмечается, что ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил об использовании анонсированного роста тарифов ЖКХ в качестве отправной точки при поиске баланса между доходами операторов и их затратами на развитие инфраструктуры, включая замену иностранного оборудования на отечественное.