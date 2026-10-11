Москва11 окт Вести.Российским операторам связи не хватает средств даже для поддержания существующей инфраструктуры.

Об этом ИС "Вести" заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как он отметил, за последние годы стоимость оборудования и оптоволокна значительно выросла, а найти дополнительные источники финансирования отрасли не удается.

У нас за 6-7 лет популизма, который случился, он фактически съел все преимущества отрасли, которые были. У нас был быстрый интернет, качественный мобильный интернет. Сегодня у нас сети дышат на ладан, в прямом смысле этого слова. Речь идет о том, что трафик мобильный не растет, он даже сокращается. Это нонсенс для современного мира. Но даже в этих условиях у нас выросла кратно стоимость оборудования, которое надо покупать … и таких денег просто нет. Мы не говорим о развитии пятого поколения. Мы говорим о том, чтобы удержать то, что есть сегодня, и для этого нужны деньги, нужны инвестиции, взять их негде рассказал Муртазин

Аналитик также объяснил, почему операторы связи ориентируются на рост тарифов до 20% в год.