С 1 сентября можно сохранить номер телефона при переезде в другой регион РФ

В России можно сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион С 1 сентября можно сохранить номер телефона при переезде в другой регион РФ

Москва1 сен Вести.С 1 сентября в России появилась возможность сохранять номер телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план, передает РИА Новости.

Ранее при смене оператора абонент мог сохранить прежний номер только в пределах одного субъекта России, а при переезде в другой регион номер терялся. Сейчас нет ограничений: номер закреплен за клиентом независимо от его местонахождения.

Согласно соответствующему постановлению правительства, абоненты смогут направить заявление о намерении перенести свой номер через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров уточнили в информагентстве

Отмечается, что в обращении необходимо указать переносимый абонентский номер и выбранного оператора.

В течение 30 минут оператор базы данных определяет возможность перенесения номера. Если такая опция недоступна, то заявителю сообщат об этом с указанием причины. А при положительном решении специалист в течение 5 минут оповестит клиента о необходимости заключить новый договор об оказании услуг.