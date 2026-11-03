Россияне могут подавать заявки на смену мобильного оператора через "Госуслуги" Минцифры запустило перенос мобильных номеров через портал "Госуслуги"

Москва3 ноя Вести.Россияне получили возможность подавать заявление на смену мобильного оператора с сохранением номера через портал "Госуслуги". Об этом сообщило Минцифры РФ в своем канале в мессенджере MAX.

Новая услуга доступна абонентам "Билайна", "Мегафона", МТС, Т2 и других операторов, подключенных к базе данных. При этом прежние способы подачи заявлений через сайты и офисы компаний продолжат действовать.

Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на "Госуслугах" говорится в публикации

Для смены оператора необходимо открыть профиль в "Госуслугах", перейти в раздел "сим-карты", выбрать нужный номер и заполнить заявление по инструкции.

После отправки заявление автоматически поступит независимому оператору данных перенесенных номеров. Специалисты проверят заявку на соответствие условиям переноса. Затем с абонентом свяжется новый оператор для согласования тарифа и способа заключения договора.

Подписать документ можно как лично в салоне связи, так и дистанционно – с помощью электронной подписи. Операторы "большой четверки" и некоторые другие компании также могут направить договор в приложение "Госключ".

Ранее россиянам объяснили, что делать, если сотовый оператор повысил стоимость тарифа. По закону, изменять цену нельзя без согласия абонента и предварительного уведомления за 10 дней до введения новых условий.