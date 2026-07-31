Мобильный трафик в MAX станет бесплатным для абонентов крупнейших операторов

MAX с августа не будет расходовать мобильный трафик российских абонентов Мобильный трафик в MAX станет бесплатным для абонентов крупнейших операторов

Москва31 июл Вести.С 1 августа использование национального мессенджера MAX не будет расходовать мобильный интернет у абонентов МТС, "МегаФона", "Билайна" и Т2. Об этом сообщила пресс-служба российского мессенджера.

Отмечается, что бесплатными станут звонки, обмен сообщениями, пересылка файлов и использование цифровых сервисов внутри мессенджера.

С 1 августа использование MAX не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика говорится в сообщении пресс-службы

Генеральный директор Т2 Антон Годовиков напомнил, что оператор первым начал обнулять трафик в MAX на отдельных тарифах. Теперь, по его словам, бесплатный доступ к мессенджеру позволит абонентам пользоваться сервисом даже при нулевом балансе.

Как подчеркнул генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин, MAX становится не только приложением для общения, но и частью цифровой инфраструктуры государства.

Поэтому мы присоединились к этой инициативе: клиенты "Билайна" при использовании мессенджера могут быть спокойны по поводу достаточности гигабайт сказал он

Глава "МегаФона" Хачатур Помбухчан отметил, что соглашение отражает стремление крупнейших операторов создать единую информационную среду. Теперь, по его словам, бесплатный доступ к мессенджеру будет действовать на всех актуальных тарифных планах.

В свою очередь глава МТС Инесса Галактионова заявила, что компания поддерживает решения, повышающие доступность цифровых сервисов.

Генеральный директор MAX Фарит Хуснояров подчеркнул, что благодаря поддержке Минцифры и операторов "большой четверки" десятки миллионов пользователей смогут пользоваться мессенджером без волнения о тарифах и лимитах.

Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент – вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса прокомментировал он решение

Ранее сообщалось, что первокурсники российских вузов перед началом учебного года получат приглашение присоединиться к учебным чатам в MAX через "Госуслуги". Студентам также станут доступы официальные каналы вузов, чат-боты и другие сервисы.