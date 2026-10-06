"Ведомости": в России все реже используют мобильный интернет "Ведомости" сообщили о снижении потребления мобильного интернета в России

Москва6 окт Вести.Интернет-трафик, переданный и принятый по мобильным сетям, уменьшился во II квартале 2026 года на 6% в годовом выражении до 12,1 млрд Гб, сообщают "Ведомости" на основе статистики Минцифры и Росстата.

Спад продолжается второй квартал подряд, поскольку россияне все чаще звонят или подключаются к Wi-Fi.

Интернет-трафик уменьшился в 74% регионов. Так, в Ивановской области показатель сократился на 31,3% до 75,8 млн Гб, в Волгоградской области - на 28,1% до 140,1 млн Гб, в Адыгее - на 26,6% до 21,4 Гб, в Тульской области - на 24,8% до 81,6 млн Гб.

Эксперты связывают уменьшение интернет‑трафика с использованием белых списков в рамках ограничений мобильного интернета. Независимый аналитик Алексей Бойко отмечает, что из‑за этого абоненты все чаще либо переносят дела, для которых нужен интернет, либо пользуются Wi‑Fi.

По мнению аналитика IkS-Consulting Максима Савватина, во II квартале многие граждане зачастую находились за городом, а там теперь налажен фиксированный широкополосный доступ в сеть.

Между тем в 16 городах России уже заработали сети пятого поколения, и быстрым мобильным интернетом обеспечены 10 млн россиян. До конца года сети 5G запустят еще в 50 городах.