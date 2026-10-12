В России число публикаций утекших баз данных снизилось на 40% РБК: число сливов баз данных российских компаний упало почти в полтора раза

Москва12 окт Вести.За девять месяцев 2026 года в открытый доступ попало 119 баз данных российских компаний — это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (198 баз). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании F6, разработчика решений в сфере информационной безопасности.

Совокупный объем скомпрометированных данных сократился на 12%. В третьем квартале эксперты зафиксировали публикацию 29 баз (свыше 170 млн строк, спад на 58% год к году). Основными целями злоумышленников стали IT-компании, сектор розничной и онлайн-торговли, а также государственные структуры. Чаще всего в сеть утекали паспортные данные, номера телефонов, адреса и пароли.

Снижение активности эксперты F6 связывают со спадом работы профильных Telegram-каналов, закрытием теневых форумов и введением на популярных ресурсах запретов на публикацию данных компаний из РФ и СНГ. Ключевой особенностью периода стал массовый "слив" старых приватных баз, которые ранее продавались лишь в закрытом доступе.