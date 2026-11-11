Москва11 ноя Вести.Уязвимости высокого или критического уровня во внешнем цифровом периметре обнаружены у 46% российских компаний авиационной отрасли. К такому выводу пришли эксперты CICADA8, проанализировавшие более 300 организаций, пишет РБК.

Ключевая проблема заключается не в количестве обнаруженных уязвимостей, а в том, насколько быстро компания способна их выявлять и устранять. Зрелый подход предполагает ограничение числа публично доступных сервисов, контроль конфигураций адресного пространства, а также оценку рисков, связанных с подрядчиками. Для авиационной отрасли это особенно критично, поскольку компрометация одного поставщика может затронуть сразу несколько участников рынка прокомментировал руководитель продукта CICADA8 Cyber Rating Никита Котиков

По оценкам аналитиков, типичная компания отрасли использует от пяти до семи доменов, 12 веб-приложений и пять IP-адресов. Небольшой набор публичных ИТ-активов при этом не гарантирует защищенности: признаки известных уязвимостей (CVE) выявлены почти у половины компаний с компактным периметром. Исследователи связывают это с недостаточным контролем публичных сервисов, несвоевременным обновлением систем и проблемами учета цифровых активов.

По уровню безопасности внешнего периметра авиация практически не отличается от российского бизнеса в целом: средняя оценка отрасли составила 7 баллов из 10, по рынку - 7,07 балла. Доля компаний с оценкой от 7 баллов в авиации ниже - 52% против 65%. Слабыми местами остаются репутация сетевых адресов, известные уязвимости и недостаточная защита веб-ресурсов.

В CICADA8 отмечают, что соблюдение требований информационной безопасности не всегда означает реальную защищенность: несмотря на регулярные проверки, в отрасли сохраняются устаревшие сервисы и ошибки настроек. Через такие уязвимости злоумышленники могут атаковать устаревшие сервисы, создавать поддельные сайты от имени авиакомпаний и получать доступ к корпоративным системам с помощью украденных данных сотрудников и подрядчиков. Сбои цифровых сервисов, кроме того, способны привести к финансовым потерям и проблемам с обслуживанием клиентов.

В июле 2025 года "Аэрофлот" столкнулся с хакерской атакой, вызвавшей сбои в работе информационных систем и отмену почти 50 рейсов в Шереметьево. Ответственность за нее взяли на себя группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" (внесены в перечень организаций, признанных в России экстремистскими). После инцидента Минтранс и Росавиация направили авиакомпаниям и аэропортам рекомендации по информационной безопасности.