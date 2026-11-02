Positive Technologies расследовала кибератаку с участием ИИ-агентов ТАСС: в Positive Technologies впервые расследовали атаку от ИИ-агентов

Москва2 ноя Вести.Специалисты Positive Technologies впервые расследовали успешную кибератаку на российскую компанию, которую полностью провели ИИ-агенты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Злоумышленники проникли в систему через внешний сервис, после чего добрались до более чем 10 узлов инфраструктуры. В результате произошла утечка информации из критически важных систем. Весь процесс занял около трех часов.

Руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies Денис Гойденко обратил внимание на характер действий атакующих: ИИ-агенты параллельно проверяли разные варианты продвижения по инфраструктуре, а допущенные ошибки оперативно исправляли.

Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентам сказал он

По оценке Гойденко, подобные атаки усложняют выявление их организаторов и сокращают время на противодействие. Поскольку ИИ-агенты выполняют операции за считаные минуты, специалистам по защите инфраструктуры приходится быстрее обнаруживать угрозы и пресекать действия злоумышленников