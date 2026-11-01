Шадаев рассказал, как защищаться от угроз цифровой инфраструктуре

Распределяться и закапываться: Шадаев о защите от угроз цифровой инфраструктуре Шадаев рассказал, как защищаться от угроз цифровой инфраструктуре

Москва1 ноя Вести.Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, как защититься от угроз цифровой инфраструктуре.

Он ответил на вопрос журналиста, как бы с тем, что для цифровой инфраструктуры появились физические угрозы.

Защищаться, распределяться и закапываться посоветовал Шадаев

Российские компании, как отметил, уже давно начали такую работу.

Украинские БПЛА 11 октября атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Это привело к полной остановке работы центра. Помимо этого, ранее киевский режим атаковал и другие объекты компании – в частности, в городе Сасово и в Калуге.

29 октября, компания сообщила, что восстановила доступ к ключевым функциям во всех сервисах для пользователей и бизнеса.