Москва13 окт Вести.Несмотря на физическое повреждение инфраструктуры дата-центра "Яндекс", потребуется немного времени для его восстановления, потому что данные сохранены благодаря резервным копиям, а сам инцидент станет для рынка важным уроком. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат технических наук, заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов

По его словам, проблема повреждения инфраструктуры дата-центра "Яндекса" будет решена в ближайшее время.

Ряд систем будут восстановлены довольно быстро, то есть мы получим доступ к реальным данным, и не нужно пугаться, в некоторых моментах произошел просто сбой системы. То есть сбитую маршрутизацию восстановить достаточно просто. То есть сами данные лежат, они хранятся на серверах, их вытаскивают из резервной копии и получается восстановлены. Конечно, ряд сервисов поврежден физически, поэтому восстановление таких сервисов может занять недели, месяцы. Самая пессимистичная оценка — это два года. Я думаю, что будет гораздо раньше все сделано, безусловно. Потому что оборудование некоторое нужно докупать, привозить. Но, безусловно, в таких компаниях, как "Яндекс", существует система резервирования, существуют дополнительные мощности, сервера, там есть организации-партнеры. Благодаря этому, я думаю, срок будет существенно сокращен пояснил Климов

По его словам, инцидент с инфраструктурой дата-центра "Яндекса" продемонстрировал рынку общую уязвимость подобных объектов. В сложившейся ситуации игроки отрасли проводят работу над ошибками и используют этот опыт для модернизации систем и реализации давно отложенных проектов по безопасности.

Безусловно, когда происходит какая-то ситуация с одним из игроков рынка, остальные делают выводы. И каждая из компаний пытается тем или иным способом защитить свои данные - провести некоторую децентрализацию, то есть разбить ее на несколько частей, разбросать по серверам. И это на самом деле правильно. Всегда так делается, чтобы было несколько резервных копий, когда в случае какого-либо сбоя техногенного, например, пожара, может быть, наводнения, данные теряются сказал Климов

Эксперт поделился рекомендациями по безопасному хранению данных, которые находятся на домашних устройствах пользователей, а также в облачных хранилищах.

На бумаге хранить — это безумие, потому что, бумага тоже может сгореть, ее можно залить чем-то, она может обветшать и пропасть. Да, это, конечно, не выход. Необходимо делать резервное копирование, иметь две-три копии одних и тех же документов, как минимум в разных облаках, либо дома на флешке, на жестком диске раз в месяц. И раз в две недели их туда копировать — это необходимость текущего времени, к сожалению. Как мы понимаем, информация также может быть утеряна и из-за хакерских атак предупредил Климов

Ранее сообщалось, что во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктуры дата-центра "Яндекса".

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры совместно с Минобороны решают вопрос прикрытия этих объектов, при этом сервисы продолжают работать, что свидетельствует о том, что в "Яндексе" "уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению" мощностей.