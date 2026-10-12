Шадаев: Минцифры и МО РФ решают вопрос о защите центров обработки данных Шадаев: Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов

Москва12 окт Вести.Минцифры и Минобороны России решают вопрос защиты центров обработки данных (ЦОД). Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета, его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что компания "Яндекс" столкнулась с беспрецедентной атакой на свои дата-центры.

Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов сказал Шадаев

По его словам, при этом сервисы продолжают работать, что свидетельствует о том, что в "Яндексе" "уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению" мощностей.

Шадаев уточнил, что атаки по масштабу были беспрецедентными. Он добавил, что в настоящее время вся отрасль помогает решать возникшие после атак проблемы.

Ранее украинские беспилотники атаковали дата-центры компании "Яндекс" в нескольких городах. 11 октября компания сообщила, что постепенно возобновляет работу своих сервисов после масштабного сбоя, однако некоторые функции пока остаются недоступными.