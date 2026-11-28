СМИ узнали о планах Зеленского нанести новые удары по Крымскому мосту Telegraph: Зеленский поставил задачу полностью разрушить Крымский мост

Москва28 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил военному руководству страны добиться полного уничтожения Крымского моста. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на официальные лица в Киеве.

По данным издания, источник в военных кругах подтвердил, что глава государства настаивает на окончательном разрушении транспортной артерии.

В публикации также приводятся подробности предыдущей атаки, предпринятой Вооруженными силами Украины десять дней назад. Как утверждается, перед непосредственным ударом по мосту украинские подразделения задействовали 11 различных систем вооружения. Один из участников той операции рассказал журналистам, что после атаки бойцы отпраздновали случившееся пивом.

Аналитики полагают, что уничтожение переправы могло бы стать для Зеленского весомым политическим успехом, однако слишком сложным для осуществления.

Киев атаковал Крымский мост 16, 17 и 19 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ на действия Украины будет гораздо болезненнее.