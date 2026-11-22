Соловьёв: все мосты в Киеве должны быть на дне за удар по Крымскому мосту

Соловьёв предложил свой вариант ответа на удары по Крымскому мосту Соловьёв: все мосты в Киеве должны быть на дне за удар по Крымскому мосту

Москва22 ноя Вести.Все мосты в Киеве должны быть полностью уничтожены в ответ на удары ВСУ по Крымскому мосту – не нужно ограничиваться только повреждением дорожного полотна. Такое мнение высказал Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

За удар по Крымскому мосту мне надо, чтобы все мосты в Киеве были на дне. Не поврежденное полотно, не дырки – просто все должны быть на дне. А потом так постепенно все, что есть. А потом еще долбануть по киевской плотине, чтобы заодно водичкой все смыть сказал журналист

Также он указал, что перед совершением теракта со стороны Украины у границ России всегда появляются разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО.

Предлагаю валить разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО. Всегда они появляются перед совершением теракта украинской стороной. И давайте называть вещи своими именами: удар по Крымскому мосту – никакие не хохлы [совершили]. Это абсолютно чистая наработка НАТО, которая должна была нам показать, как НАТО собирается с нами воевать… Пора действовать на упреждение добавил Соловьёв

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал ответить киевскому режиму на удар по Крымскому мосту. При этом российский лидер подчеркнул, что мост обязательно будет восстановлен.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что этапы восстановления Крымского моста определены, работы идут в ежедневном режиме.