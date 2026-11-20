Москва20 ноя Вести.В ответ на атаку Крымского моста России следует нанести сокрушительный удар по Украине, что бы мысль наносить удары по важнейшим объектам РФ у них "выпала навсегда". Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он отметил, что Украина сейчас вдохновлена своим "успехом" и будет пытаться его повторить с другими важнейшими объектами РФ.

Теперь о более серьезных вещах. К противнику надо всегда относиться с уважением и ожидать от него в любое время самых решительных действий. Мы об этом, собственно говоря, говорили не раз. В настоящее время неприятель воодушевлен тем успехом, который произошел при атаке Крымского моста. И не исключено, что это может быть даже и первый пункт их планов. И вполне возможны какие-то дальнейшие действия, дальнейшие атаки на наши важнейшие инфраструктурные объекты… И что в этом плане еще следует отметить, что Крымский мост у нас не один такой важнейший, хотя это символический объект, но тем не менее я вот могу сказать, что если эта практика… сейчас будет распространена на другие важнейшие инфраструктурные объекты… И дело в том… чтобы лишить противника самой мысли, самой мысли о нанесении ударов по важным объектам на территории Российской Федерации, тут все-таки необходимо нанести по противнику такой сокрушительный удар, чтоб эта мысль действительно вот с их голов, ну, я бы сказал, так, выпала навсегда заявил военный эксперт

Ранее глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту.