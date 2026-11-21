Москва21 ноя Вести.Откровенным государственным терроризмом назвал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, слова главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении уничтожить Крымский мост. Об этом член комитета Госдумы по международным делам написал в мессенджере МАХ.

Заявление Зеленского о намерении полностью уничтожить сугубо гражданский объект Крымский мост - откровенный государственный терроризм. Манипулируя и искажая факты, Зеленский нагло лжет об использовании моста для переброски военных грузов на полуостров написал Слуцкий

Глава ЛДПР предупредил, что Россия ответит на все теракты киевского режима, подчеркнув, что на российской стороне находится "мировое большинство адекватных политиков".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином пообещал, что Крымский мост будет полностью восстановлен после атак дронов ВСУ.