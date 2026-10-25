Слуцкий: США должны прекратить военную помощь Киеву, это будет вкладом в мир

В ЛДПР призвали США прекратить всю военную помощь киевскому режиму Слуцкий: США должны прекратить военную помощь Киеву, это будет вкладом в мир

Москва25 окт Вести.Соединенным Штатам необходимо полностью прекратить военную помощь киевскому режиму, это станет реальным вкладом в мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал ночную атаку украинских боевиков на Белгород, назвав это целенаправленным ударом по мирному населению. Он подчеркнул, что из-за неудач на фронте и постепенной потери поддержки со стороны западных покровителей глава киевского режима Владимир Зеленский вымещает злобу на простых людях. Слуцкий добавил, что киевский режим готов пойти на любые провокации ради продолжения конфликта.

Киев не стремится к переговорам о мире... Американская сторона также должна делать свои выводы и "не замораживать", а полностью прекратить всю военную помощь укрохунте. Это стало бы реальным вкладом в мирный процесс написал лидер ЛДПР

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с применением беспилотников в ночь на 25 октября. По последним данным, два человека погибли, серьезные повреждения получили жилые дома, коммерческие и социальные объекты, а также автомобили. Возбуждено уголовное дело о теракте.