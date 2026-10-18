Аналитик Кент: США нужно проявить инициативу по завершению конфликта на Украине

Аналитик Кент назвал два шага, которые помогут установить мир на Украине Аналитик Кент: США нужно проявить инициативу по завершению конфликта на Украине

Москва18 окт Вести.Вашингтону стоит прекратить помогать Киеву, а также взять на себя инициативу по завершению конфликта на Украине, заявил бывший глава Национального центра США по борьбе с терроризмом Джо Кент, сообщает РИА Новости.

Чтобы положить конец этой войне, необходимо сделать два шага. Во-первых, существенно сократить поддержку, которую США оказывают украинцам. Во-вторых, изменить отношения США с другими странами НАТО и утвердить свою роль доминирующей силы в альянсе, заявив: "Нет, политика теперь будет такой". Это стало бы очень серьезным дипломатическим шагом приводит РИА Новости слова Кента

Кроме того, если какая-либо страна НАТО пожелает в одностороннем порядке проводить другую политику в отношении Украины, то ей стоит делать это строго "вне рамок альянса", считает Кент.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в желании создавать проблемы для всего мира вместо того, чтобы согласиться на урегулирование конфликта.

Украина нуждается в новом лидере, заявил Трамп.