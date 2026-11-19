Москва19 ноя Вести.Крымский мост будет восстановлен, хотя автомобильная часть повреждена серьезно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольга Князевой.

Как подчеркнул глава государства, ответные действия РФ на атаку будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим.

Мост мы, конечно, восстановим. Там же два моста на самом деле: автомобильный и железнодорожный. Автомобильному нанесен такой серьезный ущерб сказал Путин

Железнодорожная часть моста уже восстановлена, добавил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия не будет договариваться о прекращении огня после атак на Крымский мост.