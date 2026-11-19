Путин уличил киевский режим в преступных ударах по гражданским объектам Путин: Крымский мост - исключительно мирный объект, военной техники там нет

Москва19 ноя Вести.Россия не перебрасывает военную технику и боеприпасы через Крымский мост, поэтому переправа через Керченский пролив – абсолютно мирный объект.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР на саммит АТЭС. Российский лидер особо подчеркнул, что по мосту даже не возят нефть.

Крымский мост – это исключительно мирный объект. Мы уже очень давно, я давал такое прямое указание, Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть и нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект пояснил президент

Путин также напомнил обещание главы киевского режима Владимира Зеленского за 40 дней нанести непоправимый ущерб России. Этот срок истек еще 5 августа, однако результат далек от угроз Украины, отметил российский президент.

По данным Следственного комитета РФ, 16 и 17 ноября ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и крылатыми ракетами по Крымскому мосту. Никто не пострадал, однако переправа получила повреждения, и движение по автомобильной части моста временно остановлено.