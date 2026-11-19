Москва19 нояВести.Россия не перебрасывает военную технику и боеприпасы через Крымский мост, поэтому переправа через Керченский пролив – абсолютно мирный объект.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР на саммит АТЭС. Российский лидер особо подчеркнул, что по мосту даже не возят нефть.
Крымский мост – это исключительно мирный объект. Мы уже очень давно, я давал такое прямое указание, Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть и нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объектпояснил президент
Путин также напомнил обещание главы киевского режима Владимира Зеленского за 40 дней нанести непоправимый ущерб России. Этот срок истек еще 5 августа, однако результат далек от угроз Украины, отметил российский президент.
По данным Следственного комитета РФ, 16 и 17 ноября ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и крылатыми ракетами по Крымскому мосту. Никто не пострадал, однако переправа получила повреждения, и движение по автомобильной части моста временно остановлено.