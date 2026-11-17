Москва17 нояВести.Крымский мост, без сомнений, восстановят после украинских ударов. Последствия атак ВСУ будут устранены полностью, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Будет намечен план, конкретный план… временные рамки работ по восстановлению. Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнегоподчеркнул он
ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Глава Крыма Сергей Аксёнов уже заявлял, что восстановление логистической инфраструктуры является приоритетным направлением.