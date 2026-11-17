Песков: Крымский мост восстановят, он будет еще лучше прежнего

Песков выразил уверенность в полном восстановлении Крымского моста Песков: Крымский мост восстановят, он будет еще лучше прежнего

Москва17 ноя Вести.Крымский мост, без сомнений, восстановят после украинских ударов. Последствия атак ВСУ будут устранены полностью, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будет намечен план, конкретный план… временные рамки работ по восстановлению. Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего подчеркнул он

ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Глава Крыма Сергей Аксёнов уже заявлял, что восстановление логистической инфраструктуры является приоритетным направлением.