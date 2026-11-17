Москва17 нояВести.Киевский режим продолжает бить по мирным целям, а Россия продолжает специальную военную операцию и добьется ее целей, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар по Крымскому мосту.
Он подчеркнул, что российская сторона предпочитает достижение целей СВО мирными средствами, однако готова использовать и свою военную мощь.
Киевский режим продолжает бить по мирным целям, мы продолжаем нашу специальную военную операцию. Боевые действия продолжаются. Мы должны достигнуть и достигнем наших целей. Предпочтительнее мирными средствами. Если горизонты для достижения мирных средств не будут открываться должным образом, то мы это сделаем военными средствамисказал пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована не во временном перемирии, а в достижении мира на столетия. Он отметил, что специальная военная операция продолжается параллельно с переговорным процессом по урегулированию конфликта.