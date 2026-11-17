Песков: Россия продолжает СВО и добьется поставленных целей Песков про Крымский мост: ВСУ продолжают бить по мирным целям, РФ продолжает СВО

Москва17 ноя Вести.Киевский режим продолжает бить по мирным целям, а Россия продолжает специальную военную операцию и добьется ее целей, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар по Крымскому мосту.

Он подчеркнул, что российская сторона предпочитает достижение целей СВО мирными средствами, однако готова использовать и свою военную мощь.

Киевский режим продолжает бить по мирным целям, мы продолжаем нашу специальную военную операцию. Боевые действия продолжаются. Мы должны достигнуть и достигнем наших целей. Предпочтительнее мирными средствами. Если горизонты для достижения мирных средств не будут открываться должным образом, то мы это сделаем военными средствами сказал пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована не во временном перемирии, а в достижении мира на столетия. Он отметил, что специальная военная операция продолжается параллельно с переговорным процессом по урегулированию конфликта.