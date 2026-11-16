Москва16 нояВести.Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью aif.ru. считает, что очередная атака на Крымский мост связана с его стратегической значимостью и стремлением Киева ответить на действия российской армии.
Крымский мост давно не дает киевскому режиму покоя, предпринимаются различного рода попытки террористических атак как под водой, так и на водеуказал эксперт
Генерал заявил, что российская армия не не заставит ждать с ответом, и этот ответ будет жестким.
16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских формирований на мост и временном ограничении движения.