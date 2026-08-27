Соловьёв объяснил, почему Киев убежден в безнаказанности за атаки на мирных Соловьёв: словесный ответ РФ на атаки ВСУ дает противнику повод продолжать

Москва27 авг Вести.Словесные предупреждения РФ в ответ на атаки ВСУ киевский режим считает залогом своей безнаказанности и знаком того, что можно продолжать уничтожать Россию. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Он выступил за безжалостность и беспощадность к врагам – внешним и внутренним.

Война еще очень далека от завершения и ничего само собой не рассосется. Каждый раз, когда мы отвечаем лишь словами на их действия, они воспринимают это как знак того, что можно продолжать, и что Россия не ответит. Какие бы предупреждения ни звучали, это не меняет их главного курса — Россия должна быть уничтожена. Самыми некровопролитными становятся войны, которые ведутся решительно и жестко, парализуя волю противника к сопротивлению заявил Владимир Соловьёв

Ранее в МИД РФ сообщили, что теракты Вооруженных сил Украины против мирного населения и гражданских объектов России сужают возможности по дипломатическому урегулированию конфликта.

Заявление замминистра иностранных дел России Михаил Галузина прозвучало на фоне террористического удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли девять человек.