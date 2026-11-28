На певца SHAMAN после концерта в Кремле пожаловались в Роскомнадзор и СК

За эпизод на концерте в Кремле на певца SHAMAN пожаловались в СК и Роскомнадзор На певца SHAMAN после концерта в Кремле пожаловались в Роскомнадзор и СК

Москва28 ноя Вести.На заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, подали жалобы в Следственный комитет и Роскомнадзор из-за эпизода на юбилейном концерте в Кремлевском дворце, сообщает Пятый канал.

Некоторые зрители не оценили момент, когда во время шоу "35 / Лучшее" певец опустился на колени перед гитаристом, станцевал и попытался лизнуть его инструмент. Видеокадры быстро разлетелись по интернету.

Лизал гитару на коленях: на SHAMAN пожаловались в СК и Роскомнадзор после концерта говорится в публикации

Как отмечает издание, заявительница призналась, что для обращения в Роскомнадзор взяла за основу текст главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, жаловавшейся ранее на выступление рэпера Егора Крида.

Сам SHAMAN уже ответил на негативную реакцию некоторых зрителей. Артист объяснил, что этот номер был частью перевоплощения в рок-музыканта. Критики же, по его словам, вырвали из контекста несколько секунд, не оценив общую драматургию шоу.