SHAMAN ответил на критику перформанса с гитарой SHAMAN объяснил перформанс с гитарой перевоплощением в рок-музыканта

Москва24 ноя Вести.Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал необычный эпизод с гитарой на юбилейном концерте в Кремлевском дворце. По его словам, этот номер был частью перевоплощения в рок-музыканта, а критики вырвали несколько секунд из контекста, не оценив общую драматургию шоу.

На концерте в воскресенье артист во время одного из номеров нестандартно взаимодействовал с музыкантом своей команды, пытаясь поцеловать струны гитары. Видео, снятое зрителями, распространилось в соцсетях.

Я от всей души, более 6 месяцев готовил для вас программу, юбилейную, многожанровую и очень личную. Но они, как обычно, вырывают из контекста несколько секунд, не видя всей драматургии концерта и тупо разгоняют это в своих пабликах, не понимают, что это был рок-блок, а самые крутые рок-музыканты еще и не такое вытворяли! Я, как артист, должен быть убедительным во всех музыкальных жанрах, которые я демонстрирую написал он в своем Telegram-канале

По мнению певца, подобные сценические приемы следует воспринимать как часть актерского перевоплощения. В качестве примера он привел актеров, которым не предъявляют претензий за неоднозначные роли.

Ведь актерам, которые играют разные роли, например маньяков, или снимаются обнаженными в постельных сценах на экране, в жизни им не предъявляют претензий, наоборот восхищаются за прекрасную актерскую игру и "Оскар" дают добавил артист

Дронов также предположил, что критики по-прежнему воспринимают его исключительно как патриотического исполнителя, хотя он пробует себя в разных амплуа.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза объяснил эпатажный жест SHAMAN с гитарой творческим порывом и молодостью исполнителя.