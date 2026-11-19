Музыкальный критик назвал ошибку SHAMAN, которая может стоить ему успеха Критик Бабичев: без популярных песен в мюзикле SHAMAN не добьется успеха

Москва19 ноя Вести.Мюзикл певца SHAMAN (Ярослава Дронова) под названием "Любовь" должен состоять из знакомых зрителям песни, иначе он вряд ли добьется успеха. Таким мнением в беседе с "Абзацем" поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.

SHAMAN, к сожалению, здесь ошибается. Нет опоры на хиты, соответственно, это минус зрительский интерес. Тогда мюзикл обречен, он очень быстро заглохнет, потому что на него просто не будут ходить. Сюжет – это, конечно, хорошо, но что в основе будет лежать в плане музыки? Вот это главный момент пояснил Бабичев

SHAMAN рассказал, что планирует создать свой мюзикл но пока есть только название "Любовь", а музыка пока не написана.

Ранее сообщалось, что на юбилейном концерте, посвященном 35-летию певца, зрителей ждут сюрпризы.