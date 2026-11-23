Москва23 нояВести.Певец и композитор Юрий Лоза встал на защиту своего коллеги Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.
Поводом стал неординарный поступок артиста во время выступления в Кремлевском дворце, где он едва не облизал гитару. В беседе с "Абзацем" Лоза объяснил такое поведение творческим порывом и молодостью исполнителя.
SHAMAN молодой и коленки хорошие, чего не сделаешь в экстазеприводит издание слова Лозы
По мнению музыканта, произошедшее стало следствием сильных эмоций в разгар шоу, поэтому не стоит судить SHAMAN слишком строго.
Певец отмечал свое 35-летие на сцене Кремлевского дворца. В разгар концерта он опустился на колени перед музыкантом и едва не облизал его гитару, чем привлек внимание зрителей.