Москва22 ноя Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что среди обязательных позиций в его райдере – портрет президента РФ Владимира Путина и березовый сок.

Певец в интервью РИА Новости подчеркнул, что портрет российского лидера – первая позиция в списке, о которой всем известно.

Первая позиция – портрет нашего президента Владимира Владимировича, об этом уже все знают. Он стоит у меня в гримерке на каждом концерте сказал артист

Далее в райдере певца идет березовый сок. Он признался, что этот пункт был включен, скорее, как шутка, поскольку "русский человек должен пить березовый сок".

Также артист отметил, что изысканные блюда в райдере отсутствуют, во время выступлений ему нужны только чай, кофе, вода и фрукты.

Перед концертами я не ем, потому что потом невозможно петь и двигаться на сцене, очень тяжело. Это сравнимо с тем, чтобы поесть перед кардиотренировкой или беговой дорожкой отметил певец

22 ноября Shaman отмечает 35-летие.

Ранее певец сообщил, что готовил свой юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце около полугода, одним из сюрпризов для зрителей станет его выступление с симфоническим оркестром.