Москва22 нояВести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что среди обязательных позиций в его райдере – портрет президента РФ Владимира Путина и березовый сок.
Певец в интервью РИА Новости подчеркнул, что портрет российского лидера – первая позиция в списке, о которой всем известно.
Первая позиция – портрет нашего президента Владимира Владимировича, об этом уже все знают. Он стоит у меня в гримерке на каждом концертесказал артист
Далее в райдере певца идет березовый сок. Он признался, что этот пункт был включен, скорее, как шутка, поскольку "русский человек должен пить березовый сок".
Также артист отметил, что изысканные блюда в райдере отсутствуют, во время выступлений ему нужны только чай, кофе, вода и фрукты.
Перед концертами я не ем, потому что потом невозможно петь и двигаться на сцене, очень тяжело. Это сравнимо с тем, чтобы поесть перед кардиотренировкой или беговой дорожкойотметил певец
22 ноября Shaman отмечает 35-летие.
Ранее певец сообщил, что готовил свой юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце около полугода, одним из сюрпризов для зрителей станет его выступление с симфоническим оркестром.