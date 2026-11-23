Певец SHAMAN: концерт Вани Дмитриенко - самый нашумевший в этом году

SHAMAN рассказал, чей концерт стал для него самым нашумевшим Певец SHAMAN: концерт Вани Дмитриенко - самый нашумевший в этом году

Москва23 ноя Вести.Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что считает концерт исполнителя Вани Дмитриенко самым нашумевшим в 2026 году. Слова Дронова приводит издание NEWS.ru.

Самый нашумевший в этом году концерт — это, конечно, концерт Вани Дмитриенко в "Лужниках" привел свое мнение SHAMAN

Музыкант полагает, что настало время молодых исполнителей – таких, как Дмитриенко и Akmal' (Акмаль Ходжаниязов).

Журналисты также спросили у Дронова, возможен ли его творческий дуэт с Ваней Дмитриенко. Певец ответил, что они с Дмитриенко занимаются творчеством в разных стилях. Также SHAMAN заявил, что в жизни обычно сходится с людьми постарше.

Ранее SHAMAN раскрыл свой райдер.