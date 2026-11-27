Сотни людей более суток ждут, чтобы пройти через границу России и Эстонии

"Мы в ступоре": сотни людей занимают очередь на границе с Эстонией Сотни людей более суток ждут, чтобы пройти через границу России и Эстонии

Москва27 ноя Вести.Сотни людей занимают очередь на границе России и Эстонии, чтобы успеть пересечь ее до 1 декабря, когда контрольно-пропускные пункты (КПП) будут закрыты. В интервью ИС "Вести" ожидающие в Ивангороде рассказали, что на границе можно простоять более суток.

Для жителей приграничных областей грядущие перемены стали настоящей катастрофой - многие больше не смогут навещать близких, в том числе тех, кому необходима помощь.

Мы в ступоре, еще не осознаем, что перекрывают границу… Знаете сколько таких семей? 32 тысячи рассказала местная жительница

Люди записываются в очередь. В списке больше 500 человек. Неторопливые эстонские пограничники пропускают по пять-семь человек в час. При таком темпе, люди, которые записались сегодня, вряд ли смогут попасть в Эстонию раньше следующей недели.

Люди, которые 400-ые в списке, скорее всего, при той динамике которая сейчас происходит, уйдут на воскресенье отметил россиянин

На КПП в Ивангороде скапливаются не только те, кто едет в страны Балтии, но и в Финляндию, и в другие страны Евросоюза.

Ситуация очень плохая. Все говорят, что это Эстония затеяла, создав нам проблемы. Это не лучший способ решать проблемы - возводить укрепления. Раньше все занимало часов восемь. А сейчас, если границу не откроют, придется ждать очень долго. Закрытие границы - это путь к эскалации для людей, это ни к чему хорошему не приведет, возникнет масса проблем считает француз Итан Ханчер

Власти Эстонии решили приостановить работу всех автомобильных и пешеходных пропускных пунктов на границе с РФ с 1 декабря якобы для обеспечения безопасности. По версии Таллина, российская сторона ответственна за поджог на оборонном предприятии Threod Systems в эстонском муниципалитете Виимси 14 ноября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закрытие границы с РФ в первую очередь негативно отразится на самой Эстонии.