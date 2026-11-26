Захарова: закрытие КПП на границе с Россией ударит по самой Эстонии Захарова: закрытие КПП на российско-эстонской границе нанесет ущерб Таллину

Москва26 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Таллина закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе с Россией. По ее словам, этот шаг в первую очередь негативно отразится на самой Эстонии.

Эти все действия по закрытию оставшихся пунктов пропуска на российско-эстонской границе, конечно, в первую очередь несут болезненный удар по самой Эстонии сказала она на брифинге

Ранее стало известно, что мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс ведет переговоры с властями страны о разрешениях на специальный проезд через границу с Россией для семейных контактов.

Также сообщалось, что Эстония не будет продлевать время работы погранпунктов до закрытия границы с РФ.