Москва26 нояВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Таллина закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе с Россией. По ее словам, этот шаг в первую очередь негативно отразится на самой Эстонии.
Эти все действия по закрытию оставшихся пунктов пропуска на российско-эстонской границе, конечно, в первую очередь несут болезненный удар по самой Эстониисказала она на брифинге
Ранее стало известно, что мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс ведет переговоры с властями страны о разрешениях на специальный проезд через границу с Россией для семейных контактов.
Также сообщалось, что Эстония не будет продлевать время работы погранпунктов до закрытия границы с РФ.