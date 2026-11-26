Эстония не намерена увеличивать время работы погранпереходов с РФ до их закрытия

Эстония не будет продлевать время работы погранпунктов до закрытия границы с РФ Эстония не намерена увеличивать время работы погранпереходов с РФ до их закрытия

Москва26 ноя Вести.Правительство Эстонии не намерено увеличивать время работы пограничных пунктов на границе с Россией в оставшиеся дни до их закрытия, пишет портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Таро.

Эстония закрывает автомобильное и пешеходное движение на границе с Россией с 1 декабря.

Глава эстонского МВД посоветовал всем эстонцам в России поторопиться домой.

Часы работы пограничных пунктов установлены решением правительства, и оно не менялось. Сейчас пункты работают с 7:00 до 19:00. Если человек не успеет пройти границу вовремя, то ему придется добираться в Эстонию другим маршрутом цитирует издание слова Таро

Как подчеркнул министр, альтернативный путь будет сложнее, дороже и займет больше времени.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что власти Эстонии никак не волнует недовольство людей из-за закрытия погранпереходов с Россией. Сейчас людям приходится тратить около суток, чтобы пересечь границу.