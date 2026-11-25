Москва25 ноя Вести.Власти Эстонии никак не волнует недовольство людей из-за закрытия погранпереходов с Россией. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Большое недовольство, да, но, по всей видимости, это никак не волнует эстонские власти сказал Песков

Правительство Эстонии приняло решение о приостановке работы всех автомобильных и пешеходных КПП на границе с РФ с 1 декабря. По словам заместителя генерального директора департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара, у эстонцев остается время до 19.00 30 ноября, чтобы вернуться в страну через официальные пункты пропуска.

В Эстонии начался сбор подписей за сохранение возможности пересекать границу с Россией. Авторы инициативы предлагают разработать порядок выдачи специальных разрешений на пересечение границы и рассмотреть частичное открытие пунктов пропуска в Нарве, Койдуле и Лухамаа.