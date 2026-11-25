Песков: еще рано говорить об отстранении Европы от международных соревнований

Песков: пока рано говорить об отстранении Европы от международных соревнований Песков: еще рано говорить об отстранении Европы от международных соревнований

Москва25 ноя Вести.Говорить об отстранении Европы от международных соревнований пока рано. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли шанс, что Европу отстранят от международных соревнований из-за нарушений правил Международного олимпийского комитета (МОК).

Мы видим, что пока вряд ли можно об этом говорить. Мы видим, что МОК и решения многих федераций в пользу наших спортсменов саботируются откровенно на национальном уровне, то есть государства заявляет о том, что они не будут давать визы сказал Песков

По словам официального представителя Кремля, ситуация требует дополнительных усилий.

Ситуация сложная, она беспрецедентная, требует дополнительных усилий, но опять же очень терпеливых действий. Главное – не навредить для нас интересам наших спортсменов. Главное – им помочь скорее начать выступать на международных соревнованиях сообщил пресс-секретарь президента РФ

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что иностранные спортивные федерации должны быть заблокированы Международным олимпийским комитетом за несправедливые решения в отношении российских спортсменов.