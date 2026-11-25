Москва25 нояВести.Говорить об отстранении Европы от международных соревнований пока рано. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли шанс, что Европу отстранят от международных соревнований из-за нарушений правил Международного олимпийского комитета (МОК).
Мы видим, что пока вряд ли можно об этом говорить. Мы видим, что МОК и решения многих федераций в пользу наших спортсменов саботируются откровенно на национальном уровне, то есть государства заявляет о том, что они не будут давать визысказал Песков
По словам официального представителя Кремля, ситуация требует дополнительных усилий.
Ситуация сложная, она беспрецедентная, требует дополнительных усилий, но опять же очень терпеливых действий. Главное – не навредить для нас интересам наших спортсменов. Главное – им помочь скорее начать выступать на международных соревнованияхсообщил пресс-секретарь президента РФ
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что иностранные спортивные федерации должны быть заблокированы Международным олимпийским комитетом за несправедливые решения в отношении российских спортсменов.