Песков: даты нового раунда переговоров еще не определены Песков: даты нового раунда переговоров пока не назначены

Москва24 ноя Вести.Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта должны продолжиться, даты следующего раунда пока не назначены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, его слова приводит ТАСС.

Нет, еще не назначены какие-то даты. Есть понимание, что эти переговоры должны продолжиться сказал официальный представитель Кремля

Предыдущий раунд переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби проходил 10-11 ноября. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговорный трек, наметившийся в ОАЭ, будет продолжен. Глава российской делегации Владимир Мединский в свою очередь заявлял, что стороны смогли приблизиться к миру.