Песков призвал не делать прогнозов по урегулированию, пока идут переговоры

Песков не стал делать прогнозов до завершения переговоров в Абу-даби Песков призвал не делать прогнозов по урегулированию, пока идут переговоры

Москва10 ноя Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от прогнозов по урегулированию украинского конфликта, пока продолжаются трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут сказал он журналистам

Так Песков ответил на вопрос о том, рассчитывает ли Москва на достижение конкретных договоренностей по итогам первого раунда переговоров и есть ли у встречи в Абу-Даби больше шансов приблизить мир, чем у предыдущих переговорных раундов.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. По словам источника в переговорной группе, участники намерены обсудить ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности.

Пресс-секретарь президента также отметил, что решение по докладу главе государства о встрече российская делегация будет принимать самостоятельно в зависимости от хода переговоров.